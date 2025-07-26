Uşak’ın Sivaslı ilçesinde, orman dışında başlayan yangın hızla ormanlık alana yayıldı. Bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle yangın büyüdü. Havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, Ketenlik köyü yakınlarında başladı ve çevredeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangının ilerleyişi engellenmeye çalışıldı. Ancak yangın sebebiyle Gerdanlar köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi.

Ketenlik köyü tahliye edildi

Yangının büyümesi üzerine Ketenlik köyünde tahliye işlemleri başlatıldı. Köy sakinleri güvenli bölgelere sevk edildi. Yetkililer, tahliye sürecinin koordineli ve hızlı şekilde gerçekleştiğini açıkladı.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarına karadan itfaiye ekipleri ve orman işçileri katıldı. Ayrıca, havadan helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale devam ediyor. Bölgedeki ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Hasar ve tahliye ile ilgili açıklamalar

Yetkililer, Gerdanlar köyünde bazı evlerin yangından zarar gördüğünü belirtti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.