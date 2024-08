Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili güncel durumu açıkladı. Yangınların kısmen kontrol altına alındığını belirten Vali Yavuz, bazı bölgelerde yangının hala sürdüğünü ifade etti.

Karabük’ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangınların kısmen kontrol altına alındığını ancak bazı noktalarda mücadelenin devam ettiğini söyledi. Vali Yavuz, yangınların her iki bölgede de büyük hasara yol açtığını belirtti.

17 hektarlık alan zarar gördü

Yangınların başlangıcına dair detaylar paylaşan Vali Yavuz, "Bugün öğleden sonra, saat 15.00 sularında Ovacık ilçemizdeki Alınca köyü sınırları içinde ve Safranbolu’nun Ovacuma bölgesindeki Ulu Yayla mevkiinde iki ayrı orman yangını başladı. Ovacık’taki yangında şu ana kadar yaklaşık 17-18 hektarlık bir alan zarar gördü. Safranbolu’da ise yaklaşık 5 hektarlık bir alanda örtü yangını meydana geldi. Ovacık’taki yangın, iki farklı uç noktada devam ediyor; diğer alanlar ise ekiplerimizin yoğun müdahalesi sayesinde kısmen kontrol altına alındı. Ancak, tepe yangınları zaman zaman örtü altı yangını şeklinde devam ediyor" dedi.

Safranbolu’da 3 ev zarar gördü

Yangınların yerleşim alanlarına etkisi hakkında da bilgi veren Yavuz, "Safranbolu’da üç ev yangından zarar gördü ve iki büyükbaş hayvan telef oldu. Şu an için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu söz konusu değil. Ovacık’ta ise can ve mal kaybı yaşanmadı" dedi. Yangınla mücadele eden ekiplerin fedakarca çalıştığını vurgulayan Vali Yavuz, "Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Rüzgarın etkisi azaldı

Yangınların kontrol altına alınmasında rüzgarın büyük bir etken olduğunu belirten Yavuz, "Rüzgar zaman zaman yangının yayılmasına neden oldu, ancak şu anda rüzgar sakinleşti ve bu durumu lehimize çevirmeye çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede yangınları tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.