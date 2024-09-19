Karabük'ün Çevreyolu Sanayi Kavşağı'nda gerçekleşen kazada, E.B. yönetimindeki 78 YD 157 plakalı araç, orta şeride geçtiği esnada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu B.B.'nin kullandığı 06 FZ 6073 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya karışan B.U. yönetimindeki 06 BON 103 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen B.S.'nin kullandığı 34 FH 2926 plakalı araca da çarptı.

Bu sırada, kırmızı ışıkta bekleyen S.D. idaresindeki 34 AİY 533 plakalı araç, sol tarafta bekleyen Ş.D. yönetimindeki 42 AGK 640 plakalı araca çarparak zincirleme kazaya sebep oldu.

Kazada yaralanan E.S., M.S., K.E.S. ve Ö.A.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının stabil olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.