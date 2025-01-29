İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, el yapımı 10 litre etil alkol, 10,5 litre votka, 15,9 litre viski, 6 litre rakı ve 27 adet aroma verici kit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte alkole vurgun

Jandarma ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışına yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli türlerde sahte içki ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, 10 litre el yapımı etil alkol, 10,5 litre el yapımı votka, 15,9 litre el yapımı viski, 6 litre el yapımı rakı ve 27 adet aroma verici kit ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.