Suriye'de yeni yönetimin lideri olarak Ahmed Şara, geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildi. Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığı bilgilere göre, Şara'nın geçici cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Zafer Konferansı"nın ardından duyuruldu.

"Zafer konferansı sonuçları"

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani tarafından okunan sonuç bildirisine göre, Şara, geçiş sürecinde ülkeyi uluslararası arenada temsil edecek. Ayrıca, 2012 yılında yürürlüğe giren anayasanın iptal edildiği ve Esad rejimine bağlı ordunun, güvenlik birimlerinin ve parlamentonun feshedildiği açıklandı.

"Yeni dönemin lideri Ahmed Şara"

Abdülgani, geçiş döneminde liderlik görevini üstlenen Şara'nın Suriye’nin yeniden inşasında kritik rol oynayacağını belirtti. Şara, ülkedeki askeri grupların desteğiyle birlikte uluslararası platformlarda Suriye'yi temsil edecek.

Yeni yönetim, Esad rejiminin kalıntılarına karşı kapsamlı bir tasfiye süreci başlattığını açıkladı. Anayasa iptal edilirken, yeni bir anayasa hazırlanacağı ve Suriye’nin siyasi yapısının yeniden şekillendirileceği ifade edildi.