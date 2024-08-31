Karabük’te Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından iki gündür etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 100. Yıl Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Metrekareye 45 kilogram yağışın düştüğü kentte, park halindeki birçok araç suya gömüldü ve yollar göle döndü.

Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Su baskını nedeniyle iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve belediye ekiplerinin bot yardımıyla kurtarıldı. Tıkanan rögarların açılmasıyla birlikte sular yavaş yavaş çekildi. Ayrıca, arıza yapan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde hem Karabük merkezinde hem de Safranbolu ilçemizde aşırı yağışlar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve birçok ev ile iş yerinde su baskını ihbarları aldık. Ekiplerimiz anında müdahale etti ve şu an itibariyle durum yavaş yavaş normale dönüyor," dedi.

Zararların tespiti devam ediyor

112 Acil Çağrı Merkezine yaklaşık 45 ihbar geldiğini belirten Vali Yavuz, su baskınları nedeniyle zarar gören ev ve iş yerlerinde AFAD, Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Vali Yavuz, yağışın özellikle Yukarı Kapullu bölgesinde yoğunlaştığını ve ani yağışların bu tür aksaklıklara neden olduğunu, ancak hızlı müdahale sayesinde durumun kontrol altına alındığını vurguladı.