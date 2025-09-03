Alevler, havadan ve karadan yürütülen müdahale sayesinde yerleşim alanlarına ulaşmadan durduruldu. Yangında bir bahçe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Yangın, 2 Eylül 2025 Salı günü saat 15.26 sıralarında başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Beş helikopter, 149 araç ve 495 personel yangına anında müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahalede görev alan tüm kurumlarımıza, sahada fedakarca çalışan kahraman personelimize ve destek veren gönüllülerimize teşekkür ederiz. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir."

Bir Bahçe Küle Döndü

Yangında, bölge sakini Sabri Kıran’a ait bir bahçe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın boyutu henüz netlik kazanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin araştırmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bölge Halkına Uyarı

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının tekrar alevlenme riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede hasar tespit çalışmalarının başlayacağı bildirildi.