Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun ve Dikili açıklarında lastik botlarda sürüklenen düzensiz göçmenleri kurtardı. Toplam 72 kişi yakalanırken, aralarında çocuklar da bulunuyor.
Karaburun açıklarında kurtarma operasyonu
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, lastik bottaki 1’i çocuk 41 düzensiz göçmeni güvenli şekilde kurtardı.
Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Ekipler, hareket halindeki lastik bottaki 4’ü çocuk 31 düzensiz göçmeni yakalayarak güvenli bölgeye aldı.
Teslim ve işlemler
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.