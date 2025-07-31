İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören tiyatro etkinliğinin ikincisini Karaburun’un çeşitli noktalarında düzenledi. Karaburun Belediyesi ile iş birliği içinde hazırlanan “3 Gün 3 Tiyatro” etkinliği, 1-2-3 Ağustos tarihlerinde üç gün boyunca üç farklı sahnede yerel tiyatro topluluklarını sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatın doğayla iç içe deneyimlenmesini amaçlayan etkinlik, 1 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Küçükbahçe Mahallesi’nde başladı. İZBB Dikili Bademli Köy Tiyatrosu, “Her İşin Başı Zeytin” adlı oyunuyla izleyicilere üretim kültürü, emek ve doğa temalarında farkındalık yarattı.

Tiyatro doğayla buluştu

Etkinliğin en dikkat çeken gecesi ise 2 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Mordoğan İskele’de gerçekleşti. Deniz kıyısında dalga sesleri eşliğinde düzenlenen “Plajda Tiyatro” gösterisinde, İZBB Foça Yenibağarası Köy Tiyatrosu “Canım Doktor” oyununu sahneledi. Kumlara kurulan sahne ve deniz kenarındaki izleyiciler, tiyatronun sınırlarını doğanın içine taşıdı.

Etkinlik yerel tiyatroları destekledi

Üç günlük tiyatro şöleninin finali, 3 Ağustos Pazar akşamı Karaburun Merkez’de yapıldı. Saat 20.00’de başlayan gösteride, İZBB Ödemiş Konaklı Kadın Tiyatrosu “Bir Zamanlar” adlı oyunla sahne aldı. Etkinlik, yerel tiyatro topluluklarının desteklenmesini ve sanatın yaygınlaştırılmasını hedefledi.

Karaburun’un doğal ortamında gerçekleşen bu ücretsiz etkinlikler, katılımcılara hem kültürel hem de sosyal açıdan zengin bir deneyim sundu. İzleyiciler, doğa ile iç içe tiyatro keyfi yaşarken, bölgenin sanat yaşamına katkı sağlandı.