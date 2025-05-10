Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongre kararlarının bir-iki gün içinde açıklanmasını beklediklerini söyledi. Sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Pervin Buldan: PKK'nın kongre kararlarını açıklaması an meselesi

DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongre kararlarını çok kısa bir süre içinde kamuoyuyla paylaşmasının beklendiğini açıkladı.

Buldan, "Bir iki gün içinde PKK kongresinin kararlarını bekliyoruz" diyerek sürecin artık son aşamaya geldiğini belirtti. Açıklamaları, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihli çağrısının ardından başlayan sürece işaret etti.

Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası harekete geçildi

Hatırlanacağı üzere, 22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütüne yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulunmuş ve silah bırakma adımı beklediklerini belirtmişti. Bu açıklamadan sonra örgüt içinde hareketlilik başlamış, Abdullah Öcalan'ın da bu doğrultuda mesaj verdiği iddia edilmişti.

PKK, bu süreçte bir kongre düzenleyerek olası silah bırakma kararları veya siyasi pozisyonlarını yeniden şekillendirecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Pervin Buldan'dan "Barış" mesajı

Pervin Buldan, süreçle ilgili olarak "Çok mutluyum. Sırrı Başkanın da bu tarihi gelişmeyi görüp, duyduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, barış vurgusunu öne çıkaran Buldan şunları söyledi:

"Barışı taçlandıracak demokratik adımlar hızlıca atılmalı. Çatışmasız, barış dolu günlerin özlemiyle herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum."

Sırrı Süreyya Önder'e gönderme

Buldan'ın açıklamasında yer verdiği "Sırrı Başkan" ifadesiyle, geçmiş süreçlerde çözüm sürecinde aktif rol alan Sırrı Süreyya Önder'e gönderme yaptığı değerlendiriliyor. Bu mesaj, siyasi zeminde çözüm çağrılarının yeniden tartışılmaya başlandığı bir dönemde dikkat çekici bulundu.