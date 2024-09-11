Karaca Sineması’nda gerçekleşen “Bağımlılığa Dur De!” etkinliği, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla İzmir Elit Lions tarafından organize edildi. Etkinlik, Petek Mutlu’nun hazırladığı suluboya sergisinin açılışıyla başladı ve Sinem Boyan’ın sunumuyla devam etti.

Bağımlılık teması sinema perdesinde

Gökmen Küçüktaşdemir’in bağımlılık temalı üç kısa filmi gösterime sunulurken, Uzm. Klinik Psikolog Berken Gündüz, bağımlılık konusunda önemli bilgiler verdi. Etkinlikte ayrıca, Dijital Bataklık filminin senaristi ve Radyo Ege Yayın Yönetmeni Eylem Aslan ile Gökmen Küçüktaşdemir, filmler üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

“Dostluk Kazansın” okurlarıyla buluştu

Gökmen Küçüktaşdemir, etkinliğin sonunda çıkardığı dört kitabı okurları için imzaladı ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Küçüktaşdemir, “Karaca Sinemasını dolduran ve bu özel geceye destek veren herkese teşekkür ederim. Umarım minik kardeşimizin gözleri için umut olabiliriz” dedi. Ayrıca, Küçüktaşdemir, “Dostluk Kazansın” kitabının 22 Eylül’de İzmir Sanat’ta düzenlenecek konser ve dans gösterisiyle tanıtılacağını duyurdu.

"Anlamlı bir geceye imza attık”

İzmir Elit Lions Başkanı Gül Sözer İlgin, etkinliğin amacına vurgu yaparak, “Karaca Sineması’nda çok özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Gecenin geliri, görme engeli olan bir çocuğumuzun göz ameliyatı için harcanacak. Etkinliğimizde bize destek olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.