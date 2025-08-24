Aydın’ın Karacasu ilçesinde düzenlenen geleneksel keşkek etkinliği, yüzlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Etkinlikte hazırlanan 10 kazan keşkek, yöresel lezzetlerle birlikte misafirlere ikram edildi.

Kahvederesi Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, 300 kilogram buğday ve 300 kilogram et kullanılarak dev kazanlarda pişirilen keşkek, Karacasu’ya özgü buğday ekmeği ve meşhur biber turşusu eşliğinde sunuldu. Katılımcılar, asırlardır süregelen bu kültürel geleneği tatmanın keyfini çıkardı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren emekli öğretmen Hüseyin Kuruüzüm, “Kahvederesi’nin üstünde Galleaşı Dedesi’nin bulunduğuna inanılır. Galleaşı, hayır yemeklerine verilen isimdir. Karacasu’da ise patlıcanla yapılan bu yemek hem sosyal hem de dini bir etkinlik olarak büyük önem taşır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahvederesi sakinlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yaylanın serin havasında dinlenip doğanın tadını çıkardı. Yemyeşil ağaçlar altında kurulan sofralar, yöresel lezzetler ve samimi sohbetlerle dolu unutulmaz bir gün yaşattı.

Öte yandan, Karacasu’nun köklü geleneklerinden biri olan Dedebağ Hayrı’nın 31 Ağustos Pazar günü yapılacağı bildirildi.