Samsun’un İlkadım ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya ölü olarak bulundu. Terminalde birkaç gündür kalan yaşlı adamın, doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, Kıran Mahallesi’ndeki Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Suluova Yazıhanesi yanında koltuklarda yatan bir kişiyi fark eden yazıhane çalışanı, şahsı uyandırmaya çalıştı ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, koltuklarda yatan kişinin Ertuğrul Çetinkaya olduğu ve 3-4 gündür terminalde bulunduğu tespit edildi. Adli tabip, Çetinkaya’nın doğal nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini raporladı.

Cansız bedeni Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırılan Çetinkaya’nın yakınlarıyla iletişime geçildi.