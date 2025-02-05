Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. İlçede yaşayan bir şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler, Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere alındı.

223 adet tarihi obje ele geçirildi

Yapılan aramada, toplamda 223 adet tarihi obje ile 54 farklı tarihi eser, zeytinyağı pres taşı, sütun başı, sütun kaidesi, lahit parçası gibi önemli eserler de bulundu.

Şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.