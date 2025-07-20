İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, savunma sanayii alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen ELMAS Programı kapsamında Türkiye genelinde belirlenen 13 pilot okuldan biri olarak seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde başlatılan ELMAS Programı, 2 Haziran 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” çerçevesinde uygulanmaya başladı.

İzmir’den seçilen tek okul olan TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında geliştirilen bu program ile savunma sanayii için entegre bir mesleki ve teknik eğitim modeli içerisinde yer alacak.

Programda; makine teknolojisi, elektrik-elektronik, bilişim ve metal teknolojisi gibi savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim veriliyor. ELMAS Programı kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi, öğrencilerin teknik becerilerinin artırılması ve savunma sanayine nitelikli iş gücü sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca program, gençlerin meslek edinme süreçlerine katkıda bulunarak Türkiye’nin millî teknolojik üretim kapasitesine insan kaynağı desteği sunmayı amaçlıyor. Böylece Türkiye’nin savunma sanayii alanında yerli ve milli üretim hedefleri destekleniyor.

ALOSBİ MTAL’ın stratejik konumu, gelişime açıklığı ve savunma sanayi kuruluşlarına yakınlığı, bu önemli seçimin temel nedenleri arasında yer aldı. Eğitim modeli sayesinde öğrenciler, sektörün gereksinimlerine uygun donanım ve bilgiyle yetiştiriliyor.

Bu adım, hem İzmir’in hem de Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki potansiyelini güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.