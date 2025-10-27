Sergide 17 kız ve 24 erkek öğrenci, Cumhuriyet’in anlamını kendi bakış açılarıyla tuvale taşıdı. Minik ressamlar, Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini, Türk bayrağına duydukları gururu ve Cumhuriyet coşkusunu kendi hayal dünyalarından yansıttıkları çizimlerle ifade ettiler.

Etkinliğe İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Muvaffak Meşe, Ömer Doğruöz, Aydoğan Sansak, Soner Gül, Mehmet Akif Dönertaş, Gültekin Topsakal, Hilal Bozdağ, Mesuthan Özdemir, Orhan Biçicioğlu, adliye personeli ve çok sayıda veli katıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı sergide; Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, Şube Müdürleri Murat Kaya, Sedat Koyuncu, Şaban Karakoç, Adalet Anaokulu Müdürü Havva Hıdıroğlu ve öğretmenler Şeyma Gerger, Hatice Nur Özyılmaz Kabak, Feyza Taşkır, Buse Sert, Cemile Can Doruk ve Sena Kulalı da yer aldı.

Cumhuriyet’in değerlerini çocuklara aktarmayı ve milli bilinci güçlendirmeyi amaçlayan sergi, hem öğrencilerden hem de katılımcılardan tam not aldı. Miniklerin büyük bir özenle hazırladığı eserler, geleceğin Atatürk neslinin sanatla yoğrulmuş duygularını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet coşkusunu minik ellerle yaşatan İzmir Adalet Anaokulu öğrencileri, izleyenlere umut, neşe ve gurur dolu bir gün yaşattı.