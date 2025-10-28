Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bir Türk ve bir Azerbaycan vatandaşının karıştığı bıçaklama olayı sonrası ülkede gerginlik tırmandı.

Olayın ardından Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlar hedef alınırken, Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya aldı.

Gözaltılar ve yeni prosedürler

Yerel basın kaynaklarına göre, söz konusu bıçaklama olayı sonrası bir Türk vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşı gözaltına alındı.

Bununla birlikte, yasal ikamet belgesi bulunmadığı şüphesiyle 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı bildirildi.

Karadağ merkezli Vijesti gazetesinin haberine göre, hükümet bugün Türk vatandaşlarına yönelik yeni vize uygulamalarını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının ülkeye seyahat veya transit geçiş yapabilmesi için hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacak.

14 bin Türk vatandaşının durumu

Karadağ İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkede yaşayan yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının yasal ikamet süreçlerinin mevzuata uygun biçimde sürdürüleceğini duyurdu.

Açıklamada, mevcut oturum izinlerinin geçerliliğini koruduğu, yeni başvuruların ise hızlandırılmış şekilde değerlendirileceği belirtildi.

Türklere yönelik saldırılar yapıldı

Olay sonrası bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrılar üzerine hafta sonunda Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlendi.

Polis olaylara müdahale ederken, birçok bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada:

“Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir nefret kampanyasına izin vermeyeceğiz. Ancak kamu düzenini korumak için vize serbestisini geçici olarak askıya alma kararı aldık.”

Ankara’dan diplomatik girişim

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın da konuyu yakından takip ettiği, Podgoritsa Büyükelçiliği’nin gözaltındaki Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu öğrenildi.

Ankara kaynakları, “Türk vatandaşlarının güvenliği önceliğimizdir. Karadağ makamlarıyla sürekli temas hâlindeyiz.” açıklamasını yaptı.

Neden bu kadar kritik?

Karadağ, son yıllarda Türk vatandaşlarının yatırım, turizm ve gayrimenkul alanında yoğun ilgi gösterdiği ülkelerden biri haline gelmişti.

Vize serbestisinin geçici olarak kaldırılması, bu ülkeye seyahat ve yatırım planı yapan Türkler açısından kısa vadede belirsizlik yaratabilir.