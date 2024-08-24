Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Atabol Koyu’nda, karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir bölgede düzenlenen operasyon sonucunda 15 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu göçmenler, Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından ele geçirildi.

Marmaris’in Atabol Koyu’nda, karadan ulaşımı olmayan bir alanda göçmenlerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan operasyon kapsamında, Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli bölgeye sevk edildi. Yapılan arama ve tarama çalışmalarında, 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 5 çocuk bulunuyor.

Göçmenlerin yakalanmasının ardından, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla güvenlik güçleri tarafından bölgeden alınan göçmenler, yetkililere teslim edildi. Ekipler, göçmenlerin sağlık durumlarını kontrol ederek, gerekli yardımları sağladı. Göçmenlerin kimlik bilgileri ve kökenleri ile ilgili detaylı incelemeler başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki denetimlerin ve operasyonların sürdürüleceği vurgulandı. Göçmenlerin yakalanması, bölgedeki güvenlik ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.