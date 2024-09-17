Ekranlara gelecek 35 yeni dizi ile birlikte, başrol oyuncularının alacakları ücretler de dikkat çekiyor. İddialı dizilerin bölüm maliyetleri 12.5 milyon TL ile 18 milyon TL arasında değişirken, senaristlerin haftalık ücretleri 300 bin TL ile 650 bin TL arasında yer alıyor.

Başrol Oyuncularının Yeni Sezon Ücretleri

İşte yeni sezonda başrol oyuncularının alacakları ücretler:

Hazar Ergüçlü: 1 milyon TL

1 milyon TL Özgü Namal: 1 milyon TL

1 milyon TL Demet Özdemir: 1 milyon TL

1 milyon TL Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL

1 milyon TL Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL

1 milyon TL Özcan Deniz: 1 milyon TL

1 milyon TL Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL

1 milyon 250 bin TL Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL

1 milyon 500 bin TL Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL

1 milyon 500 bin TL Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL

1 milyon 750 bin TL Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL

1 milyon 750 bin TL Halit Ergenç: 2 milyon TL

Yeni sezon, dizi dünyasında oyuncu ücretleri açısından büyük bir rekabeti beraberinde getiriyor. Ücretlerin yüksekliği, oyuncuların popülaritesi ve projelerin iddiası ile doğru orantılı olarak dikkat çekiyor.