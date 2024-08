Karadeniz Müzik Festivali, müzikseverleri bir araya getirmeye devam ederken, üçüncü günün en çok beklenen ismi Emir Can İğrek oldu. Sinop'ta düzenlenen festivalde sahne alan ünlü şarkıcı, performansıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

"Bu şehirde altıncı konserim"

Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İğrek, Sinop'a ve meşhur mantısına olan hayranlığını dile getirdi. "Sinop'ta olmak her zaman keyif verici. Bu şehirde altıncı konserimi vereceğim ve her seferinde aynı heyecanı yaşıyorum. Sinop seyircisiyle aramızda çok özel bir bağ var. Ayrıca, yemek yemeyi seven biri olarak Sinop mantısını da ayrı bir yerde tutuyorum. Her Sinop ziyaretimizde mutlaka bu lezzeti konuşuyoruz" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından sahneye çıkan Emir Can İğrek, sevilen şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.