Edremit Belediyesi, Rize'nin Fındıklı Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Bu iş birliği, Karadeniz ve Kuzey Ege'nin kültürel öğelerini bir araya getirerek iki kentin ekonomik ve sosyal bağlarını güçlendirecek. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yapılan çevrimiçi toplantıda bu kardeşlik bağının her iki şehir için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Kültürel ve ekonomik iş birliği adımları

Edremit Belediye Başkanı Ertaş, CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki kentin tarihi ve kültürel benzerlikleri vurgulandı. Gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı. Özellikle sağlık, eğitim ve kültürel varlıkların korunması gibi konularda iş birliği yapılacağı açıklandı.

Dayanışma ve ortak projeler

Ertaş, bu kardeşlik anlaşmasının şehirlerarası dayanışmayı güçlendireceğini ifade etti. Edremit ve Fındıklı’nın, kamu hizmetleri, ekonomik kalkınma ve sosyal projelerde birlikte çalışarak halkın refahını artıracağını dile getirdi. "Kahvaltı sofralarındaki çay ve zeytin gibi, kardeşliğimiz de bu iki kenti bir araya getirecek" dedi.

Geleceğe yönelik hedefler

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu ise, sürdürülebilir projelerle her iki kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacaklarını vurguladı. Bu iş birliğinin, her iki kent için de yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.