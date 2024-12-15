Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda meydana gelen fırtına, iki Rus tanker gemisinin kaza yapmasına yol açtı. Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşım Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" adlı tankerler, fırtına nedeniyle kazaya karıştı.

Kazalar ve petrol sızıntısı

Kazaların ardından, "Volgoneft-212" adlı gemi karaya otururken, "Volgoneft-239" adlı gemi ise ikiye bölünerek sürüklendi. Bu kazalar sonucunda, Karadeniz sularına büyük miktarda petrol sızıntısı meydana geldi.

13 kişi tahliye edildi, 1 kişi hayatını kaybetti

İki gemide toplamda 29 kişilik mürettebat bulunuyordu. Olay yerine gönderilen iki çekici gemi ve iki helikopter sayesinde mürettebattan 13 kişi tahliye edildi, ancak bir kişi hayatını kaybetti.

Gemi geçişleri durduruldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, denize sızan petrolün temizlenmesi ve çevreye daha fazla yayılmasının engellenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki gemi geçişleri saat 11.19 itibarıyla güvenlik önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı.