Geçen sezonun az miktarda palamut ve bolca hamsi ile geçmesinin ardından, bu yıl denizlerde palamutun görünürlüğü, balıkçılarda umut yarattı.

Palamut ve istavrit için iyi işaretler

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon için umutlu bir değerlendirme yaptı. Mutlu, “Denizde palamut görüntüsü oldukça iyi ve istavritin boyutu da tatmin edici. Numune olarak hemen her yerde palamut görüyoruz ve istavrit de boyut olarak iyi durumda. İnşallah av bereketli olur,” dedi.

Palamutun boyutu ve durumu

Mutlu, palamutun av için gerekli olan boyuta ulaştığını belirtti. “Şu anda palamutlar 32-34 santimetre boyutlarında ve balıkçılar tarafından aranan boyuta erişmiş durumda. Hem palamut hem de istavritin mevcut durumundan memnunuz. Bilim adamlarının hava ve iklim koşullarının etkisini göz önünde bulundurarak, bu sezonun verimli olmasını umuyoruz,” şeklinde konuştu.

Sezonun potansiyeli ve vatandaşların beklentileri

Balıkçılar, bu sezon denizde üç farklı boyutta palamut bulunmasının av şansını artıracağını ifade ediyor. Mutlu, “Ortamdaki koşullar balık havyarını tutması için uygun. Bu nedenle hem küçük hem de büyük boy palamutları görebiliyoruz. Balıkçılar olarak amacımız, vatandaşlara bol bol balık sunmak. Bu yönde olumlu beklentilerimiz var,” dedi.

Karadeniz balıkçıları, 1 Eylül’de açılacak av sezonuyla birlikte palamut ve istavritin bolca tezgahlarda yer alacağını ve vatandaşların balık tüketiminde keyif alacaklarını umuyor. Balıkçılar, sezonun başarılı geçmesi için hazırlıklarını sürdürüyor ve denizlerdeki bu olumlu işaretleri vatandaşlarla paylaşarak, bol ve bereketli bir sezon için umutlu olduklarını belirtiyor.