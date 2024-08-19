Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde çıkan orman yangını, 46 saat süren zorlu mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangının etkili şekilde söndürülmesi için bölgeye geniş çaplı destek sevk edildi.

Yangın nasıl yayıldı?

Cumartesi öğlen saatlerinde, Eşme ilçesinin Dereli köyündeki otluk alanda başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık ve meşelik alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa süre içinde Manisa’nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar ulaştı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter gönderildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Uşak Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın, 46. saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.