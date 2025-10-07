Karakayalar Mevkii, meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla mahalle statüsüne kavuştu. Yeni mahalleye, ilçeye eğitim ve sosyal alanlarda büyük katkılar sunan hayırsever iş insanı Necat Hepkon'un adı verildi. Kararın alınmasının ardından Seferihisar Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan, meclis toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Geçtiğimiz ay gündeme getirdiğimiz önergenin bugün kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Karakayalar, hızlı gelişimiyle Seferihisar'ın en dinamik bölgelerinden biri haline geldi. Bu bölgenin mahalle statüsü kazanması, hem planlı kentleşme hem de hizmetlerin daha etkin sunulması açısından önemli bir adımdır. Ayrıca ilçemize büyük katkılar sağlayan ve sağlamaya devam eden değerli hayırsever, iş insanı Necat Hepkon'un adını bu mahalleye vermekten onur duyuyoruz.'

Belediye, ilçenin büyüme sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek planlı adımlar atmayı sürdüreceğini vurguladı.