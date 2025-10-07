Bu üç bilim insanı, kuantum mekaniğinin elektrik devreleri üzerindeki etkilerini gözlemleyerek, kuantum bilgisayarlarının temelini oluşturan süperiletken devre teknolojisinin gelişimine öncülük etti.

Geçmişten bir not:

Geçtiğimiz yıl (2024) Nobel Fizik Ödülü, “yapay sinir ağları ve makine öğrenimi” alanındaki çalışmalarıyla John Hopfield ve Geoffrey Hinton’a verilmişti.

Nobel Ödülleri hakkında kısa bilgi:

İsveçli mucit Alfred Nobel’in vasiyetiyle 1900’de kurulan Nobel Vakfı tarafından verilen ödüller, her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat, barış ve ekonomi dallarında insanlığa katkı sunan kişi ve kurumlara takdim ediliyor.

Ödüller, geleneksel olarak 10 Aralık’ta, Nobel’in ölüm yıldönümünde sahiplerine sunuluyor.

Tarihte 49 kez ödül töreni yapılmadı — bunların çoğu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dönemine denk geldi.

Kovid-19 salgını sırasında ise (2020–2021) törenler çevrim içi olarak düzenlenmişti.