Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Buz Pateni Pisti, Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle büyük bir eğlence alanına dönüşmüş durumda. Aileler ve çocuklar, sömestr tatilinin keyfini çıkarırken, spor ve eğlenceyi bir arada yaşıyor.

Sömestr tatilinin vazgeçilmezi: Buz pateni

Merkezefendi Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde kurulan Buz Pateni Pisti, çocuklar için adeta bir eğlence cennetine dönüşmüş. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak sunulan pist, küçük yaştaki katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Aileler de keyifli zaman geçiriyor

Buz pateni pistinin etrafında yer alan alışveriş stantları ve yiyecek-içecek kiosklarındaki çeşitler, ailelerin de vakit geçirebileceği bir ortam sunuyor. Çocuklar kayarken, aileler sevdikleriyle birlikte keyifli bir gün geçiriyor. Ziyaretçiler, binlerce kişiyle birlikte, bu eğlenceli etkinlikte unutulmaz anlar biriktiriyor.

Buz pateni pisti, Mart ayına kadar açık

Mart ayına kadar hizmet verecek olan Buz Pateni Pisti, çocuklar için sadece eğlenceli bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların fiziksel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Bu etkinlik, Merkezefendi Belediyesi'nin çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.