Karaman'ın Külhan Mahallesi’nde, iki kişi arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Karaman'ın Yeni Minare Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. (25) ve B.Ç. (24) arasında uzun süredir devam eden alacak verecek meselesi, tartışmaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle M.Ç., üzerindeki silahla B.Ç.’ye ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis hızlı hareket etti

Silah sesleriyle çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan B.Ç., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde boş kovanlar bulunurken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olay sonrası kaçan şüpheli M.Ç., polis ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde kısa süre içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.