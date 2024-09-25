Isparta'nın Yalvaç ilçesi Saray Mahallesi'nde motosiklet ve otomobilin karıştığı bir trafik kazasında, 50 yaşındaki Hüseyin Kılınç ağır yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayın detayları

Kaza, Yalvaç ilçesi Saray Mahallesi'nde, Saray Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 ADT 507 plakalı motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Kılınç (50), 32 AEL 730 plakalı Ford marka otomobili kullanan Rasha Bayram (39) ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet 6 metre sürüklendi. Otomobil ise motosikleti altına alarak 10 metre daha sürükledikten sonra durabildi.

Motosiklet sürücüsünün durumu ağır

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Kılınç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Yalvaç Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini ve tarafların kusur durumunu belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.