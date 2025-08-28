İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, barajdan gelen suyu dağıtım şebekesine vererek 24 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla ilçedeki zorunlu su kesintilerini sona erdirdi.

Yaz aylarında artan nüfus ve kuraklık nedeniyle Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 5’e kadar düşmüştü. Bu durum, 25 Temmuz’dan itibaren Çeşme’de zorunlu su kesintilerinin uygulanmasına yol açmıştı. İZSU İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanı Tarık Ada, “Uzun süredir yağışsız bir dönem yaşıyoruz. Bu durum yeraltı ve yüzey suyu kaynaklarının azalmasına neden oldu. Çeşme’nin su ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Kutlu Aktaş Barajı, 2023’te yüzde 50 doluluk oranına sahipken, 2025 yılında yüzde 5’in altına düştü” dedi.

Çözüm olarak Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu devreye alındı. Ada, “Çeşme’ye su ulaştırmak için 7 kilometrelik iletim hattı döşedik. Saniyede 270 litre arıtma kapasiteli Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni devreye aldık. 23 Ağustos’ta suyu sisteme verdik, 24 Ağustos’ta dezenfeksiyon ve basınç testlerini tamamlayarak ilçemizin içme suyuna kavuşmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

Çeşme’nin içme suyu altyapısına bugüne kadar 340 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten Ada, “Toplam 610 milyon liralık altyapı yatırımımızın yarısından fazlası içme suyu için yapıldı. 850 kilometre içme suyu şebeke yenileme çalışmalarımız tamamlandı, kalan 13 kilometre yaz sezonu sonrası tamamlanacak” diye konuştu.

Ada, vatandaşlara tasarruf çağrısı yapmayı da ihmal etmedi: “Suyun doğal döngüsünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tüm abonelerimizin suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaya devam etmeleri önemlidir.”