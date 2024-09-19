Çanakkale’de bir masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki Buket Arıyel’in yüzüne kezzap atarak ağır yaralanmasına neden olan Ramazan Akarsu’nun davasında yeni gelişmeler yaşandı. Davanın 3. duruşması, 26 Aralık 2023'te gerçekleşen olayın ardından devam etti.

Olayın ayrıntıları

Olay, 26 Aralık 2023 tarihinde, Çanakkale’nin Merkez ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, 41 yaşındaki Ramazan Akarsu, aralarında husumet bulunan Arıyel’in yüzüne kezzap attı. Çevredeki vatandaşlar, Arıyel’in çığlıklarını duyduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıyel’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu’yu Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Akarsu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından yapılan araştırmada, sanığın 3 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden ‘Sevdiğinin yüzüne kezzap attı’ başlıklı bir video paylaştığı ortaya çıktı.

Sanığın savunması ve mahkeme süreci

Ramazan Akarsu, Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı. Duruşma salonunda hazır bulunan Buket Arıyel’e karşı “canavarca hisle kasten silahla yaralama” ve olay günü Arıyel’i ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz’a karşı “basit yaralama” suçlarından yargılanan Akarsu, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Buket’e ihtiyacı olduğu zaman para gönderdim ve faturalarını ödedim. Mahkeme heyetine her zaman doğruları söyledim. 3 Aralık’ta Instagram üzerinden paylaştığım video, o gün sarhoş olmamdan kaynaklanıyordu. Videoyu izleyip paylaştım ama bu paylaşımda özel bir durum yok. Buket Hanım’ın mahkemeye sunduğu 239 bin 600 TL’lik ilaç ve tıbbi malzeme giderlerini karşılamak istiyorum. Suçlu benim, zararını karşılamak istiyorum” şeklinde ifade verdi.

Duruşma ertelendi

Tarafların dinlenmesinin ardından, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 10 Ekim 2024 tarihine ertelendi.