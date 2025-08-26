Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonasında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Beyza Nur Akgül, finale yükselerek Avrupa ikinciliği elde etti. Toplamda 145 üniversiteden 326 sporcunun katıldığı turnuvada Akgül, MCBÜ adına madalya kazanan ilk sporcu unvanını da aldı.

Takım Sporcuları da Başarıyla Temsil Etti

MCBÜ Karate Takımı, genel sıralamada 17. sırada yer aldı. Takım sporcularından Kübra Yazıcı, Nurbade Büber ve Gülçin Akyıldız ise çeyrek finale yükselerek üniversiteyi başarıyla temsil etti.

Antrenör Gürbüz’den Teşekkür

Karate Takımı Antrenörü Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, başarı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu önemli başarıda emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Rana Kibar olmak üzere, sürecin her aşamasında desteklerini esirgemeyen akademik ve idari kadromuza teşekkür ederiz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak sporun her alanında, ulusal ve uluslararası başarıların devamı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.