Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olay, ilçeyi yasa boğdu. İşten çıkıp evine dönmekte olan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Kezban Süne, Özgürlük Sokak’ta önünü kesen bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Süne kurtarılamadı.

Av tüfeğiyle saldırdı, kaçtı

Cinayet sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, olay yerinde bir av tüfeği, bir dolu ve iki boş kartuş buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini inceleyen ekipler, saldırganın Bülent K. olduğunu belirledi.

İzmir’de yakalandı

Şüpheli Bülent K., kaçış güzergâhında yapılan takip sonucu İzmir’in Aliağa ilçesindeki jandarma uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cenaze otopsiye gönderildi

Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay, bölgede büyük üzüntü yaratırken, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.