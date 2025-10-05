Kütahya-Eskişehir kara yolunda karavan ve otomobil, yol temizliği yapan Karayolları aracına çarptı. Kazada karavan sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
Karavan hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Karavan minibüs ile otomobil, yol temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğü aracına çarptı.
Celal Uygun (51) yönetimindeki 06 CZJ 563 plakalı karavan minibüs ile Rıdvan K. idaresindeki 43 RK 656 plakalı otomobil, yol temizliği yapan Mehmet Ö.’nün kullandığı 06 JTA 25 plakalı araca çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, karavanın sürücüsü ve eşi Birsen Uygun’u (43) sıkıştıkları araçtan çıkardı. Yaralı çift, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü kurtarılamadı
Ağır yaralanan Celal Uygun, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Birsen Uygun’un tedavisi sürüyor.