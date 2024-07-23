Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde büyük bir iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 3000 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımla birlikte, çeşitli pozisyonlarda çalışacak işçilerin asil ve yedek adayları belirlenmeye başlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapacağı 3000 işçi alımı çerçevesinde belirlenen pozisyonlar şu şekildedir:

144 bakım işçisi

12 makina operatörü

7 marangoz

288 atölye usta yardımcısı

37 asfalt usta yardımcısı

9 traktör operatörü

631 düz işçi

80 ağır makine yağcısı

20 aşçı yardımcısı

75 aşçı

7 beton asfalt serici operatör yardımcısı

249 bina ve mal bakıcısı

42 elektronik ustası

59 greyder operatörü

168 iş makinası operatörü

374 kalifiye işçi

51 kaynakçı (oksijen ve elektrik)

83 laboratuvar ve uygulama tesis ustası

15 vinç operatörü

25 elektrik tesisat ve bakım ustası

17 elektrik tesisatçısı

15 sıhhi tesisatçı

591 sürücü operatörü

Alım süreci 19 Temmuz 2024 tarihinde başlayan KGM, asil ve yedek adayları için atama sürecini resmi internet sitesi üzerinden yönetiyor. Adaylar, sonuçları KGM'nin web sitesindeki sonuç ekranından takip edebilecekler.

Başvuru süreci devam ederken, adaylar için belirlenen pozisyonlara ve başvuru koşullarına ilişkin detaylar KGM'nin resmi duyuru sayfasında yer almakta. Adaylar, güncel bilgileri takip ederek başvuru yapabilir ve süreç hakkında detaylı bilgi edinebilirler.