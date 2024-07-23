Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde büyük bir iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 3000 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımla birlikte, çeşitli pozisyonlarda çalışacak işçilerin asil ve yedek adayları belirlenmeye başlandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapacağı 3000 işçi alımı çerçevesinde belirlenen pozisyonlar şu şekildedir:
- 144 bakım işçisi
- 12 makina operatörü
- 7 marangoz
- 288 atölye usta yardımcısı
- 37 asfalt usta yardımcısı
- 9 traktör operatörü
- 631 düz işçi
- 80 ağır makine yağcısı
- 20 aşçı yardımcısı
- 75 aşçı
- 7 beton asfalt serici operatör yardımcısı
- 249 bina ve mal bakıcısı
- 42 elektronik ustası
- 59 greyder operatörü
- 168 iş makinası operatörü
- 374 kalifiye işçi
- 51 kaynakçı (oksijen ve elektrik)
- 83 laboratuvar ve uygulama tesis ustası
- 15 vinç operatörü
- 25 elektrik tesisat ve bakım ustası
- 17 elektrik tesisatçısı
- 15 sıhhi tesisatçı
- 591 sürücü operatörü
Alım süreci 19 Temmuz 2024 tarihinde başlayan KGM, asil ve yedek adayları için atama sürecini resmi internet sitesi üzerinden yönetiyor. Adaylar, sonuçları KGM'nin web sitesindeki sonuç ekranından takip edebilecekler.
Başvuru süreci devam ederken, adaylar için belirlenen pozisyonlara ve başvuru koşullarına ilişkin detaylar KGM'nin resmi duyuru sayfasında yer almakta. Adaylar, güncel bilgileri takip ederek başvuru yapabilir ve süreç hakkında detaylı bilgi edinebilirler.