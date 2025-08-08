Demir-çelik sektöründe 50 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteren Kardemir Çelik, 2025 yılının ilk yarısını güçlü finansal performansla tamamladı. Şirket, 2026’nın ikinci çeyreğinde İzmir Aliağa Bozköy’de 30 milyon dolarlık yatırım maliyeti ile büyük profil hadde tesisini devreye almayı planladı. Bu yatırım ile üretim kapasitesini artırmayı ve ürün gamını genişletmeyi hedefledi.

2025’in ilk 6 ayında cirosunu yüzde 20 artırarak 10 milyar TL üzerine çıkaran Kardemir, yeni yatırımlarla büyümesini hızlandırmayı amaçladı. Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, yeni yatırımın toplam ciroda yaklaşık yüzde 10 artış sağlayacağını belirtti.

Yatırım üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıracak

Kardemir Çelik, 2024 yılında 900 bin ton kütük üretirken, bu üretimin 500 bin tonu profil üretiminden oluştu. Şirket, 2025’te bu kapasiteyi yüzde 10 artırarak 2026 yılında 1,2 milyon ton kütük üretimine ulaşmayı hedefledi. Ayrıca diğer fabrikalarda toplamda 2,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşılması planlandı.

Yeni tesislerde 200 mm ve üzeri büyük profillerin yanı sıra, güneş enerjisi santralleri ve maden gemi sektörüne yönelik özel profiller üretilecek. Böylece şirket, yüksek kalite standartlarında ürünler sunarak iç piyasanın yanı sıra ihracat pazarlarında da rekabet avantajı sağladı.

Enerji verimliliği ve çevresel etkiler azalacak

Özlem Bakırel, modern tesislerde enerji tasarruflu ve çevre dostu üretim teknolojilerinin kullanılmasıyla üretim maliyetlerinin ve çevresel etkilerin azaldığını ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası standartlara uyumun kolaylaştığını ve bunun ihracat avantajı yarattığını belirtti. Ayrıca karbon ve su ayak izinde ciddi azalma beklediklerini söyledi.

İhracatta yüzde 25 artış bekleniyor

Yeni haddehane yatırımıyla ürün çeşitliliğinin artmasının ihracat kapasitesine olumlu yansıyacağını kaydeden Bakırel, otomotiv, savunma, beyaz eşya, enerji ve gemi sektörleri için yüksek kaliteli ürünler üretileceğini açıkladı. Avrupa ve ABD gibi gelişmiş pazarlarda daha yüksek kalite standartlarının talep edildiğini, yeni yatırımların bu standartlara uyumu kolaylaştırdığını belirtti.

Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda ise uygun fiyatlı ve kaliteli ürün talebinin artacağını vurguladı. İhracatın yüzde 25 artmasını öngören şirket, aynı zamanda çalışanların eğitim süreçlerini hızlandırarak iş gücünün kalitesini de artırdı.

Kardemir Çelik’in güçlü konumu ve sürdürülebilirlik çalışmaları

1968 yılında Denizli’de kurulan Kardemir Çelik, İzmir ve Denizli’de 7 üretim tesisi ile yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaştı. Uzun mamul çelik ürünleri, profil, inşaat demiri, filmaşin ve kütük demir üretiminde faaliyet gösterdi.

Şirket, yeşil enerji üretimi için rüzgar ve güneş santralleri kurdu ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik yatırımlar gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 95’inci, Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında 120’nci sırada yer aldı. Enerji verimliliğine en fazla harcama yapan firmalar arasında demir sektöründe 7’nci oldu.