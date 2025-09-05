Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi’nde bamya sezonu yoğun şekilde devam ediyor. Bölgenin önde gelen bamya alıcılarından Hüseyin Gökhan Günözer, günlük 20 tonun üzerinde işleme kapasisine ulaştıklarını belirterek üretici ve bölge ekonomisine sağladıkları katkıyı açıkladı.

8 firmaya ürün tedarik ediliyor

Günözer, konserve ve dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 8 firmaya ürün tedarik ettiklerini, üretim ve işleme faaliyetlerinin sadece Kardeşköy’de değil, Kızılcaköy ve Yeniköy mahallelerinde de sürdüğünü söyledi. Dondurulmuş bamya kesiminde kilogram başına 4,5 TL, konserve bamya kesiminde ise kilogram başına 6 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Sezon ekim aynı sonuna kadar devam ediyor

Bamya alımlarının 20 Haziran itibarıyla başladığını belirten Günözer, sezonun ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Şu anda üretici ve alıcı açısından oldukça hareketli bir süreç yaşandığını dile getirdi.

Bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor

Sanayi tipi bamyanın kilogram fiyatının sezon başında 45 TL’den işlem gördüğünü, şu anda 50 TL civarında alımların devam ettiğini aktaran Günözer, pazarcıların bamyanın küçüklüğüne göre 70 TL’ye kadar alım yaptığını belirtti. Günlük işçi istihdamı ve işleme faaliyetlerinin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Bamyanın merkezi Aydın

Bölgede bamya ekim alanlarının her yıl genişlediğini söyleyen Günözer, bu sezonun da bereketli geçtiğini ifade ederek Kardeşköy’ün Aydın bamyanın merkezi olmaya devam ettiğini vurguladı.