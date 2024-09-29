Karekodlar, cep telefonları üzerinden skuter kiralama, otobüs duraklarındaki otobüs hareketlerini takip etme, kafe ve restoranların menülerini görüntüleme gibi birçok işlemde yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, dolandırıcılar da bu teknolojiyi kötüye kullanarak sanal tuzaklar oluşturabiliyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, bu tür karekodların kişisel bilgilerin çalınmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. "Dolandırıcılar, sık kullanılan teknolojileri kendi menfaatleri için kullanma potansiyeline sahip. Kendi hazırladıkları barkodları başka barkodların üzerine yapıştırarak sanal tuzaklar kurabiliyorlar. Vatandaşlar, bu tür barkodları okutmadan önce mutlaka fiziki olarak kontrol etmeli" dedi.

Pandemi ile artan kullanım, dolandırıcılara fırsat sağlıyor

Osman Demircan, özellikle pandemi döneminde barkodların temassız iletişimi sağlamak amacıyla yaygınlaştığını ve bu sayede dolandırıcılar için yeni bir alan oluştuğunu belirtti. "Pandemiyle beraber barkodlar hayatımıza tamamen girdi. Menülerden ulaşım sistemlerine kadar her alanda karekod kullanmaya başladık. Ancak dolandırıcılar da bu durumu avantaja çevirmeye çalışıyor. Örneğin, restoranlarda ya da kafelerde menü karekodlarını kendi hazırladıkları barkodlarla değiştiriyorlar. Bu şekilde kişisel bilgileriniz tehlikeye girebiliyor" dedi.

Karekodları fiziki olarak kontrol edin

Karekodların kesilip yapıştırılabileceğine dikkat çeken Demircan, kullanıcıların fiziksel kontroller yapmasını öneriyor. "Örneğin, otobüs durağında bir barkodu okuttuğunuzda, eğer dolandırıcılar tarafından üzerine farklı bir barkod yapıştırılmışsa, bu durum fark edilmeyebilir. Bu sayede dolandırıcılar, kullanıcıları sahte web sayfalarına yönlendirerek kişisel bilgilerini ele geçirebilir. Bu nedenle, karekodları okutmadan önce üzerlerinde farklı bir barkod olup olmadığını mutlaka kontrol edin" diye konuştu.

e-SIM üzerinden tehlike

Demircan, son dönemde e-SIM uygulamalarında da benzer tehlikelerin yaşandığını belirtti. Dolandırıcıların, telefonlara bir barkod gönderip bu barkodun okutulmasını isteyerek cihazın kontrolünü ele geçirebildiğini aktardı. "e-SIM’ler aracılığıyla kötü niyetli kişiler, telefonunuza erişim sağlayabiliyor ve tüm kişisel bilgilerinize ulaşabiliyor. Özellikle bankacılık uygulamaları, sosyal medya hesapları ve diğer önemli verilere erişim imkanı kazanabiliyorlar. Bu nedenle gelen barkodları okutmadan önce mutlaka kaynağından emin olun" şeklinde uyardı.

Kullanıcı deneyimleri: Dikkat seviyesi artıyor

Fatmanur Aslan Karayaka isimli bir kullanıcı, karekod dolandırıcılığı konusundaki endişelerini dile getirdi. "Genelde kafelerde menüye ulaşmak için karekodları okutmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Ancak dolandırıcılık vakalarının artması nedeniyle daha dikkatli olacağım. Bundan sonra garsonlardan fiziksel menü isteyeceğim" dedi.

Başka bir kullanıcı olan Salih Atılgan ise, bu durumu öğrendikten sonra karekod kullanırken daha temkinli olacağını söyledi. "Artık bu tür teknolojileri sadece güvenilir yerlerde kullanmaya özen göstereceğim" dedi.

Serkan Aydın ise, scooter kiralama gibi işlemler için karekodları sık kullandığını ve bu tür tehlikelerden haberdar olmadığını ifade etti. "Fiziki kontrol yaparak karekodları okutmak daha güvenli olabilir, ancak bunu sürekli yapamayacağım. Yine de daha dikkatli olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemler neler?

Fiziki kontrol: Karekodları okutmadan önce üzerinde yapıştırılmış başka bir barkod olup olmadığını kontrol edin. Kaynağından emin olun: Özellikle banka veya önemli kurumlardan gelen karekodları okutmadan önce doğruluğunu teyit edin. Güvenilir yerlerde kullanın: Restoran, kafe gibi yerlerde fiziksel menü talep edin veya doğrudan çalışanlardan yardım isteyin. Güncel güvenlik yazılımları kullanın: Telefonunuzdaki güvenlik açıklarını kapatmak için güncellemeleri düzenli olarak yapın.