Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmet veren İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yılki lise ve üniversiteye giriş sınavlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti. LGS ve YKS’de başarılı olan öğrenciler, hayallerindeki okullara yerleşme başarısı gösterdi.

KARGEM'in başarı hikayesi

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda KARGEM, 78 lise son sınıf öğrencisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlık kursları verirken, 8. sınıf düzeyinde 79 öğrenci de Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlandı. Uzman eğitmen kadrosu ile yıl boyunca yoğun bir tempoda sınavlara hazırlanan öğrenciler, elde ettikleri başarılı sonuçlarla hem kendilerini hem de Karşıyaka’yı gururlandırdı.

Hayaller gerçek oldu

KARGEM’de LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinden 42’si anadolu liselerine yerleşirken, YKS’ye hazırlanan 34 öğrenci ise Türkiye'nin prestijli üniversitelerine girme hakkı kazandı. Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İstanbul Yeditepe Üniversitesi gibi saygın kurumlarda tıp, mühendislik, mimarlık ve siyaset bilimi gibi bölümlere yerleşen öğrenciler, KARGEM’in başarısını taçlandırdı.

Başkan Ünsal: "Gurur duyuyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, elde edilen başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için sunduğumuz ücretsiz kurslar ile yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü gördüğümüz için çok mutluyuz. Çocuklarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz. Lise ve üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimizi kutluyor, bundan sonraki eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.