Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, evindeki bir merdivenden düşerek ayağını kırdığına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Özel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve röntgen sonuçlarını incelemek isteyenleri Ankara'ya davet etti.

Ayağındaki kırık ve iddialar

Özgür Özel, ayağındaki kırığın basit bir ev kazası sonucu oluştuğunu belirtti. Sosyal medyada dolaşan, silahla yaralandığı veya alkollü bir mekanda kazayı geçirdiği yönündeki iddialara karşılık veren Özel, "Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak gören arkadaşlar gelsinler, Ankara'ya, röntgeni birlikte inceleyelim" dedi. Kaza sonrası yaşadığı sağlık sürecini detaylandıran Özel, röntgen sonuçlarının e-Devlet sisteminde kayıtlı olduğunu ve bu verilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade etti.

Hacı Bektaş-ı Veli törenindeki açıklamalara yanıt

Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Özel’e yönelik mesaj olarak yorumlanan konuşmasına da değinen Özel, bu tür mesajların uygun bir yerde yapılması gerektiğini belirtti. Özel, "Siyasi bir mesaj verme kaygısı varsa, bu tür konuşmalar için Hacı Bektaş uygun bir yer değil" dedi.

Filistin ziyareti planı

Özel ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından davet edildiğini ve 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'i ziyaret edebileceğini duyurdu.

Bu açıklamalarla birlikte, Özgür Özel’in son günlerdeki sağlık durumu ve siyasi konular hakkındaki düşünceleri netlik kazandı.