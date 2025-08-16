Karşıyaka Belediyesi’nin eğitim merkezi KARGEM, üniversiteye hazırlanan 12. sınıf ve mezun öğrenciler için ücretsiz kurs başvuru sınavı düzenledi. Gençler, 19 Ağustos’a kadar KARGEM’e başvurarak bu sınava katılabilecek.

Başvuru sınavı düzenlendi

19 Ağustos 2025 Salı günü saat 10.00’da yapılacak başvuru sınavı ile öğrenciler, KARGEM’in sunduğu ücretsiz kurslardan yararlanma şansı elde etti. Daha önce seviye belirleme sınavına katılamayan veya üniversite tercih döneminde yerleşemeyen gençler için bu sınav ek fırsat sundu. Başvurular şahsen yapıldı, sınav sonuçları 22 Ağustos’ta açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 25-29 Ağustos tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırdı.

Telafi sınavı planlandı

Başvuru süresini kaçıran veya kontenjan dolduğu için yer bulamayan mezunlar için 3 Eylül’de telafi sınavı yapılması kararlaştırıldı. Öğrenciler ve veliler, detaylı bilgi için KARGEM’i 0 (232) 365 25 94 numaralı telefondan arayabiliyor.

Yeni dönem ve hızlandırma programları başladı

KARGEM’de yeni dönem 13 Eylül 2025 itibarıyla başladı. Hızlandırma kursları ise etap etap başlatıldı; 12. sınıflar 20 Ağustos’ta, 8. sınıflar 1 Eylül’de, mezun gruplar 9 Eylül’de hızlandırma programına dahil oldu. 6, 7 ve 8. sınıfların rutin dersleri 10 Eylül’de başladı.

Modern eğitim ortamı sunuldu

Yaz dönemi boyunca yapılan tadilatlarla KARGEM, daha modern, güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı haline getirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, her yıl binlerce öğrencinin ücretsiz kurslardan faydalandığını belirtti ve yeni döneme güçlendirilmiş fiziki koşullarla başlandığını söyledi.

Ünsal, “Fırsat eşitliğini büyüterek gençlerimizin akademik başarılarını destekliyoruz. Tüm öğrencilerimizi KARGEM’e bekliyoruz” dedi.