Aydın'da büyük miting düzenleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 18 Ağustos Pazartesi günü Aydın’da geniş katılımlı bir miting gerçekleştirecek. Miting, saat 20:00’de Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılacağı etkinlikte, “Millet iradesine sahip çıkıyor. Biz sadece zeybek oynarken diz çökeriz” sloganı öne çıkacak.

Özgür Özel Aydın’da konuşacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingde halkla buluşarak demokrasi ve milli irade vurgusu yapması bekleniyor. Özel’in aynı zamanda ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi. Mitingin içeriğinde güncel siyasi gelişmelere dair önemli mesajların da yer alacağı ifade ediliyor.

CHP Aydın’da güç gösterisi yapacak

Miting, CHP'nin Aydın’daki siyasi gücünü yeniden ortaya koymayı hedefliyor. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi sonrası düzenlenecek olan bu miting, partinin Aydın’da halk desteğini koruyup koruyamayacağını da gösterecek. CHP açısından yıllardır güçlü bir kale olarak görülen Aydın’daki bu buluşma, sembolik bir anlam taşıyor.



