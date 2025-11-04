Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sokakta oynarken kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki Leyla Şaylı yaşamını yitirdi. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 YAŞINDAKİ LEYLA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta oynayan 2 yaşındaki Leyla Şaylı, kargo dağıtımı yapılan hafif ticari aracın altında kaldı.

Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan kargo aracı, hareket ettiği sırada küçük Leyla’ya çarptı.

SÜRÜCÜ LEYLA’YI HASTANEYE GÖTÜRDÜ ANCAK KURTARILAMADI

Kazayı fark eden sürücü, durumu hemen fark ederek minik Leyla’yı aracıyla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Leyla Şaylı kurtarılamadı. Olayın ardından kargo aracı sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aniden hareket eden aracın önünden geçen Leyla’ya çarptığı, çevredekilerin panikle yardıma koştuğu, sürücünün de çocuğu araca alarak hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.

CESEDİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Küçük Leyla’nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile büyük üzüntü yaşarken, mahalle halkı olay sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Kaza sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kazanın nedenine dair teknik inceleme sürüyor.