Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını sürdürerek, Acıpayam Belediyesi ile iş birliği içinde üreticilerden temin edilen taze karpuzları Merkezefendili vatandaşlara ulaştırdı. Muratdede Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kamyonlardaki karpuzlar tek tek vatandaşlara teslim edildi.

Dayanışma mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bu tür faaliyetlerin toplumsal dayanışma ve yerel ekonomiyi destekleme açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Doğan, “Her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Maalesef bu yıl bazı ürünlerin değeri kalmadı ve yanlış uygulamalar nedeniyle üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alamadı. Acıpayam Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu programla hem üreticimizin emeğine sahip çıkıyoruz hem de dayanışmamızı sürdürüyoruz. Acıpayam Belediye Başkanımız Levent Yıldırım’a teşekkür ediyorum,” dedi.

"‘Derman Belediyeciliği’ ile destek sağlıyoruz"

Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, bu yıl karpuz fiyatlarının ciddi şekilde düştüğüne ve bu durumun halk arasında mutsuzluğa yol açtığına dikkat çekti. Yıldırım, “Bu koşullarda halkımızın rahatlaması için derman belediyecilik anlayışını devreye sokmamız gerekti. Karpuzları Denizli merkezde tanıtarak halkımızla buluşturmak istedik. Şeniz Başkanımıza destekleri için teşekkür ederiz,” şeklinde konuştu.