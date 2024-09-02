Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger’in kardeşi öğretmen Koray Senger’in aracı, Ahmet Arslan Bulvarı’nda kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olayın ardından hızla başlatılan polis operasyonunda şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olay, Kars’ın merkez Ahmet Arslan Bulvarı’nda meydana geldi. Koray Senger’in park halindeki aracına, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Araçta 6 kurşun isabet etti. Neyse ki, araçta kimse bulunmuyor ve olay anında yaralanan olmadı. Ancak araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Polis operasyonu ve yakalanan şüpheliler

Olayın ardından Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonda, olayı gerçekleştiren şüpheli ve kendisine yardım eden 3 kişi toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu tür olayların yaşanması, Kars halkında endişe yaratırken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırmayı ve benzer olayların tekrarını engellemeyi hedefliyor.