İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, dün akşam başlayan orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahaleye başlandı.

Bazı bölgelerinde elektriklerin kesildiği Karşıyaka ilçesinde yangın nedeniyle evlerin balkonu külle doldu.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, beş su ikmal aracı, iki dozer ve üç yer ekibi sevk edildi.

Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

İki uçak ve dört helikopter ile alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

Karşıyaka'nın belli bölgelerinde elektriklerin kesildiği öğrenildi. Gediz Elektrik'in duyurularında bugün Karşıyaka ilçesi için planlı bir elektrik kesintisi bulunmuyordu.

Yangın nedeniyle Karşıyaka'da bazı evlerin balkonlarına kül yağdı.

Yamanlar Dağı'ndaki yangın Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş mevkiinden objektiflere şöyle yansıdı:

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.