Karşıyaka 2’de 2 yaparak zirveye kuruldu

3. Lig 4. Grup’ta Karşıyaka, Kütahyaspor’u 2-1 yenerek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi. Genç futbolcu Onur İnan frikik golüyle galibiyeti getirdi.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona tamamen yenilenmiş ve gençleştirilmiş kadrosuyla başlayan Karşıyaka, ilk hafta Afyonspor’dan sonra en iddialı rakiplerinden Kütahyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Eski başkan Azat Yeşil başta olmak üzere camianın önemli isimlerinin desteğiyle 20 transferle güçlendirilen Karşıyaka, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde kabuk değiştirdi. İki hafta sonunda 6 puana ulaşan Kaf-Kaf, taraftarına güven verdi.

Şampiyonluk hedefiyle kurulan Kütahyaspor deplasmanında, Alpay’ın 7. dakikadaki golüyle Karşıyaka öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. Ancak 50. dakikada ev sahibi takımın beraberlik golüne engel olamadı.

Karşıyaka’nın genç oyuncusu Onur İnan, 79. dakikada yaklaşık 25 metre mesafeden attığı müthiş frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi. Maç sonrası yeşil-kırmızılı futbolcular, Tavşanlı’daki taraftarlarıyla zaferi kutladı.

Burhanettin Basatemür, maç sonrası şunları söyledi:

"Oyuna iyi başladık ve ilk yarı boyunca üstün olan taraf bizdik. Daha fazla gol bulabilirdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda kalemizde gol görmemize rağmen oyundan kopmadık ve galip geldik. Kulübümüzün şartlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz ve yetenekli, genç bir takım oluşturduk. Şu an sadece iki maç kazandık, dolayısıyla ayaklarımız yere basmalı ve aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Hep birlikte takımımıza destek olmalıyız. İnşallah sezon sonunda güzel şeyler bizi bekliyor."