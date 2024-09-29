Karşıyaka 3 Puanı 3 Golle Aldı!

Karşıyaka’da Mustafa Reşit Akçay karşılaşmaya Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Kadir Bakırtaş, Ali Sinan Gayla, Erdal Öztürk, Hakan Barış, Cenk Ahmet Alkılıç, İshak Kurt ve Enes Nalbantoğlu ilk 11’i ile başladı.

Ev sahibi Hopaspor ise Yasin Davuş, Serkan Sözmen, Ali Fırat Okur, Kemal Tokak, Orçun Erten, Enes Yılmaz, İdris Güneş, Ender Aygören, Tibet Öniz, Oktay Bala ve Bartu Albay ilk 11’i ile başladı.

Aradığı goller ikinci yarıda

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde lige hızlı bir giriş yapan Karşıyaka, Hopaspor karşısında aradığı golleri ikinci yarıda buldu.

Karşılaşmanın 61. dakikasında gelişen Karşıyaka atağında Enes Nalbantoğlu topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında ise sahneye sezon başı transfer edilen İshak Kurt çıktı. Topu ağlara gönderen Kurt takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında ise Mert Torlak Karşıyaka’yı 3-0 öne geçirdi.

57. dakikada Enes Yılmaz’ın kırmızı kartla atılmasıyla birlikte ev sahibi Hopaspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Karşıyaka bu skor ile ligde 10 puanla 2. sırada yer alırken, ev sahibi Hopaspor ise 4 puanla 10. sırada yer aldı.