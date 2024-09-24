TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta 3 haftayı 7 puanla tamamlayan Karşıyaka, 48 yıl sonra önemli bir başarıya imza attı. Sezonun ilk 3 haftasında kalesini gole kapatan Kaf-Kaf, 1976-77 sezonundan bu yana ilk kez böyle bir istatistiğe ulaştı. Ligde çıktığı 3 maçta 5 gol atan Karşıyaka, zirve yarışını sürdürürken defans hattıyla dikkat çekti.

1976-77 sezonunda 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Karşıyaka, o sezonun ilk 5 maçında da gol yememişti. Yarım asırlık aranın ardından bu başarıyı tekrarlayan İzmir ekibi, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde savunma hattında istikrarı yakaladı.

Tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu, sağ bek Cenk Ahmet, stoperler Abdülkadir ve İsmail, altyapıdan yetişen sol bek Ferdi ile birlikte, Karşıyaka’nın bu tarihi başarısında başrol oynadı.