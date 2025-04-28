TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, play-off’a kalmayı başardı ve şimdi gözler bir üst lige çıkmak için yapılacak mücadeleye çevrildi. Normal sezonda hücum hattı önemli bir performans sergileyen Karşıyaka, 56 gol atarken, bu gollerin 30’unu forvet oyuncuları İshak Kurt, Ali Sinan Gayla ve Enes Nalbantoğlu kaydetti.

Karşıyaka'nın hücum hattı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta play-off heyecanı yaşarken, rakiplerini analiz edip bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Takımın hücum hattında, forvet oyuncuları İshak Kurt, Ali Sinan Gayla ve Enes Nalbantoğlu öne çıktı. Bu üç oyuncu, toplamda 30 gol atarak Karşıyaka’nın gol yükünü büyük ölçüde sırtladı.

İshak Kurt, 14 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, Ali Sinan Gayla 9, Enes Nalbantoğlu ise 7 golle katkı sağladı. Bu oyuncular, normal sezonda atılan 56 golün 30’unu kaydederek takımın başarısında kilit rol oynadılar.

Golcülerin istikrarı

Karşıyaka’nın hücum hattı, yalnızca gol sayılarıyla değil, aynı zamanda ligdeki istikrarlı performanslarıyla da dikkat çekiyor. Ali Sinan Gayla, 29 maçla en fazla oynayan oyuncu olurken, İshak Kurt 27 maçta görev aldı. Bir dönem sakatlık sorunu yaşayan Enes Nalbantoğlu ise 23 maçta sahaya çıktı.

Bu üç oyuncunun istikrarlı performansı, Karşıyaka’nın play-off yolunda önemli bir avantaj elde etmesini sağladı. Takım, bir üst lige çıkmak için gol yollarındaki etkinliğini sürdürecek.